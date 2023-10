Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Ana, de 33 años, de Ate.

Doctorcita, espero que no piense que mi historia es un drama sin importancia. Hace unos días fue mi onomástico y recibí este día con una verdad dolorosa: no le intereso en lo absoluto a la persona con la que salgo hace 6 meses. ¿Puede creer que no se acordó de mi cumpleaños? No sabe lo mal que la pasé por culpa de este sujeto inmaduro.

Cristhian es el nombre del susodicho. Nosotros empezamos a salir luego de conocernos a través de una aplicación de citas. No voy a negar, es súper atractivo, pero también muy egoísta y narcisista.

Pese a todo esto, jamás pensé que él llegaría a tal nivel de desinterés como para olvidarse de mi cumpleaños. Incluso, el mismo día me escribió temprano solo para pedirme un favor. Al principio, pensé que se trataba de una broma y que me tenía preparada una sorpresa, pero fui una ilusa total.

Luego de reclamarle me dijo que era una exagerada y que le bajara a mi intensidad. “Relájate, ¿qué tengo que hacer para que olvides este rollo?” respondió ofuscado. Ni siquiera fue capaz ni de pedirme disculpas.

A mí me gusta mucho, pero no merezco ese trato. Sin embargo, hasta ahora no he sido capaz de tomar una decisión porque, aunque suene tonto, aún tengo la esperanza de que en algún momento podamos formalizar y cambie su manera de tratarme. ¿Qué hago, señora Moro? Ayúdeme, por favor.

CONSEJO

Querida Ana, tienes que salir de esa relación lo más antes posible y no porque Cristhian se haya olvidado de tu cumple, sino por la forma en cómo invalida tus emociones. Si estar a su lado te hace sentir insegura de ti misma, triste y cuestionándote todo el tiempo, entonces no es un amor saludable. Además, cómo tú misma reconoces, lo que sientes es más atracción física.

