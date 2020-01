Magaly Moro

Melanie (22 años, Surco). Doctora Magaly Moro, necesito su ayuda, ya no sé qué hacer con Daniel, mi pareja. Tenemos 3 años de relación, él es amante de los videojuegos desde muy niño, según lo que me contó.

Al inicio eso no me molestaba porque sentía que lo tomaba como un pasatiempo, pero hace un par de meses ese gusto excedió los límites. Pasa jugando 8 horas diarias, duerme a las 4 de la mañana y se despierta a las 3 de la tarde todos los días.

El colmo es que ha renunciado a su trabajo para dedicarle más tiempo a esta actividad porque asegura que si se convierte en el mejor puede ganar dinero en campeonatos o algo así.Esta situación ha empezado afectar nuestro relación. Antes salíamos seguido, ahora, si nos vemos, quiere que sea en su cuarto mientras él está jugando.

En realidad eso me cansa, soy una mujer joven y quiero salir a divertirme, no a encerrarme en cuatro paredes. Por otro lado, las pocas veces que se ha dignado a salir de su cuarto, está atento a su grupo de ciberamigos con los que juega. Ni siquiera escucha mis problemas, solo está pendiente de su vida, que gira alrededor del Dota.

Señora Magaly, realmente no sé cómo actuar. Daniel, incluso, ya no quiere tocarme. Hace meses me dice que no tiene tiempo o que está cansado para intimar y eso es porque juega casi todo el día. Juro que he tratado de comprenderlo, pero esto ya se salió de control. ¿Qué hago? ¿Termino mi relación? Necesito su consejo.

Querida Melanie, si esa actitud ya te está causando incomodidad, lo mejor es que se lo hagas saber.

Tampoco se trata de que él deje de lado las cosas que ama por ti, pero si que te dé un poco de su tiempo, como corresponde.

Si ves que no hay un cambio, lo mejor es que analices tu permanencia en esa relación. No puedes vivir sufriendo por un poco de atención. Suerte.

