Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Santiago, de 43 años, de Chorrillos.

No tengo palabras para empezar a describir mi caso, señora Magaly. Conocí a Betsabé, la mujer más glamurosa y bella que jamás había visto. Coincidimos en el matrimonio de mi sobrina y, según me contó, era amiga de la familia, pero no lo recuerdo bien porque quedé impactado por su hermosura

Conversamos un poco, intercambiamos números y al día siguiente la invité a salir para almorzar juntos. Cuando la vi, Betsabé estaba vestida como una reina de pies a cabeza. No obstante, grande fue mi sorpresa cuando en el restaurante empezó a comer las papas fritas de su plato con las manos y picó la milanesa a mordiscos dejándola en trocitos pequeños.

En ese instante dejé de verla como una dama. La conversación fue excelente, me confesó que había crecido en el Callao antes de mudarse a Lince por su trabajo como abogada. Luego de comer, le pidió al mozo que le trajera una cerveza helada y platicamos por un rato más. Yo estaba impactado por su forma de comportarse, sobre todo porque a primera vista parecía una señorita muy refinada.

Al salir del restaurante me dijo que debía volver a su trabajo. Se llevó los dedos a la boca y chifló para parar un taxi en la avenida. Nos despedimos con un abrazo y le dije que otro día la llevaría por un café. Desde ese día suspiro por ella, es una en un millón. Pero, ¿cómo sé si es buena para ser mi esposa?

CONSEJO

Estimado Santiago, no apresures tu relación con Betsabé. Para elegir a una esposa debes conocerla más a fondo. Saber si comparten valores, la misma visión de la vida y si son compatibles sentimentalmente. Este flechazo inicial es un buen punto de partida para que ambos inicien un romance. Exploren ese sentimiento y sabrás si es la indicada. Mucha suerte.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe