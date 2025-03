Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Karina, de 48 años, quien vive en el distrito de Comas:

Doctora Magaly Moro, me encuentro devastada. Descubrí que mi esposo chatea con otras mujeres al mismo estilo de Christian Cueva.

Mi marido, que por coincidencia o fatalidad también se llama Christian, ha sostenido conversaciones subidas de tono vía WhatsApp con varias mujeres al mismo tiempo.

Luego de conocer el caso de “La Faraona” Marisol que se mensajeaba con Christian Cueva, nunca me imaginé verme en una situación similar. Descubrí su engaño casi de casualidad. Mi esposo se fue a trabajar y dejó abierta su sesión de WhatsApp en la computadora. Yo prendí el aparato para enviar un correo a mi trabajo cuando llegaron varios mensajes.

“Mi amor, cómo amaneciste”. “¿Soñaste conmigo?”, le escribía una tal Brigitte. Casi me caigo de espaldas. Descubrí que el sinvergüenza chateaba con una compañera de trabajo, una vecina y una exenamorada. Me siento traicionada.

En los mensajes, él usaba un lenguaje en doble sentido. Las invitaba a salir “para conversar en un lugar más íntimo”. Ese mismo día encaré a mi marido y él se justificó diciendo que solo fueron mensajes y nunca pasó nada con ellas.

Yo no le creo nada, doctora. Siento que la confianza entre mi esposo y yo se ha roto para siempre. Christian me jura que no me ha sido infiel y que si envió esos mensajes fue solo para distraerse.

Estoy pensando en pedirle el divorcio, ¿usted cree que hago lo correcto o estoy exagerando?

CONSEJO. Querida Karina, entiendo que sientas que la confianza con tu esposo se ha roto. Lo que él ha hecho al enviar mensajes subidos de tono a otras mujeres también podría considerarse como una infidelidad. Piensa bien si estás dispuesta a perdonarlo y pasar por alto esta situación. De lo contrario, lo mejor sería que se separen