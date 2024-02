Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Jimena, de 26 años, que vive en Lince:

Querida señora Magaly, aconséjeme, por favor.

Me gusta mucho un muchacho llamado Carlos. Lo conocí en enero, exactamente el 2 de ese mes. ¡Cómo no recordar el día en que lo vi por primera vez! Fue la playa de Agua Dulce el escenario de ese primer encuentro.

Él es vendedor de sombrillas. Apenas mis amigas y yo llegamos a la playa se acercó y me dijo: “hermosa señorita, ¿sombrilla?, se lo dejo baratito con las sillas, a 50 soles todas las horas que esté acá, aproveche”.

Me quité los lentes para verlo mejor y me encontré con un rostro hermoso y un cuerpo atlético. Le dije que sí, que me alquilara la sombrilla y las sillas. Inmediatamente colocó todo. Me dejó su número para llamarlo cuando nos fuéramos.

Esa misma noche, sin pensarlo mucho, le escribí por WhatsApp para agradecerle su amabilidad. Él me contestó rápidamente y desde entonces nos escribimos todos los días. Lo he vuelto a ver en dos oportunidades más en Agua Dulce, incluso se queda un rato conversando conmigo. Me parece muy atractivo.

Como hasta la fecha no se atreve a invitarme a salir, he pensado en hacerlo yo. Solo que tengo cierto temor. Tal vez le soy indiferente. Imagínese que me sigue diciendo “señorita” y me trata de usted.

Ojalá no tenga pareja. Estoy ilusionada. Me encanta cómo me trata y lo trabajador que es. ¿Le parece bien que sea yo quien dé el primer paso? Necesito su consejo, por favor.

CONSEJO

Estimada Jimena, no veo nada de malo en que seas tú quien dé el primer paso. Invítalo a salir. Allí tendrás una primera respuesta de su situación sentimental. Tal vez te dice que tiene pareja. Si es así, solo te queda alejarte. En cambio, si acepta, adelante. Pero sé prudente, paso a paso. No te atolondres. Tienes que conocer mejor a Carlos para comenzar una relación. Suerte.

