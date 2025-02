Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Mariana, de 40 Estefanía, quien vive en el distrito de San Isidro:

Doctora, no puedo creer que, después de tantos años de dificultades por mi divorcio, cuando finalmente me siento feliz y realizada, ahora tengo que enfrentarme a una situación incómoda de acoso. Resulta que el padre de Javier, mi actual esposo, se me insinúa de manera inapropiada.

En 2021 me casé con Javier, un hombre increíble, trabajador y muy respetuoso. Yo llevaba 6 años separada cuando lo conocí. Fuimos amigos primero, compartimos muchas conversaciones, hasta que él me confesó sus sentimientos. Todo ha ido de maravilla, pero desde que conocí a su padre, siento que le estoy siendo infiel, aunque no lo sea.

La familia de Javier vive fuera del país, pero su papá decidió regresar a Perú por unos meses para invertir en un negocio. Le pidió a Javier que lo ayudara, y él aceptó. Todo parecía perfecto, hasta que conocí al señor Carlos. Desde el primer encuentro, sentí una mirada extraña y, poco a poco, comenzaron las insinuaciones. Me ha dicho cosas como “qué bien te ves”, “si estuviera más joven, te conquistaría antes que mi hijo” y “tienes una sonrisa muy tentadora”. Me siento muy avergonzada y no sé cómo ponerle límites. No he hablado de esto con Javier porque temo cómo lo tomará.

Doctora, necesito su ayuda. No quiero causar problemas entre ellos, pero esta situación me está haciendo sentir muy incómodo e incluso como si fuera una mujer de pocos principios.

CONSEJO

Querida Estefanía, lo primero es que te sientas segura de expresar tus límites de manera firme pero respetuosa. Habla con Javier de la situación de manera honesta, sin temor a que se malinterprete. La confianza mutua es clave en cualquier relación. Si el comportamiento de su padre persiste, es esencial que tome cartas en el asunto para proteger tu bienestar.