Hoy te cuento la historia de Valeria, de 26 años, quien vive en el distrito de San Borja:

Valeria (26, San Borja). Doctora Magaly, le escribo porque estoy completamente devastada tras descubrir que mi esposo, Andrés, me ha sido infiel. Todo comenzó con el concierto de Shakira del 16 de febrero, un evento al que yo no fui. Andrés me había hablado mucho de ese concierto, pero nunca mencionó que había comprado una entrada para otra persona.

Al día siguiente de la cancelación del concierto, recibí un correo de la plataforma de entradas notificándome una devolución. Lo que me sorprendió fue que la entrada no estaba a mi nombre, sino a nombre de otra chica. Intrigada, busqué su perfil en redes sociales y, al contactarla, ella me confesó que mantenía una relación con Andrés y que él le había comprado la entrada para ir juntos al concierto. Sentí como si el mundo se me viniera abajo.

Le pregunté a Andrés inmediatamente, y tras un largo silencio, me lo confesó todo. Dijo que había cometido un error y que no pensó que llegaría a tanto, pero sus palabras no pudieron calmar mi dolor. Me siento completamente traicionada, y como si todo lo que creía sobre nuestra relación fuera una mentira. Me invade la sensación de que nunca lo conocí realmente.

Ahora, con el corazón roto y la confianza destruida, no sé qué hacer. Mi mundo ha cambiado por completo y me siento perdida. Jamás me hubiera imaginado que la persona con la que pensé que me quedaría toda la vida, se convertiría en un extraño. ¿Cómo puedo superar esta dolorosa traición, doctora Magaly?

Querida Valeria, lamento profundamente lo que estás viviendo. La traición es devastadora, pero es importante darte tiempo para procesar lo que sientes. Habla con Andrés para comprender la magnitud de lo que sucedió y evalúa si la relación puede sanar. No te sientas presionada a tomar decisiones inmediatas. Prioriza tu bienestar y busca apoyo emocional.