Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Sandra, de 36 años, de San Miguel:

Doctora Moro, le escribo con la esperanza de que me ayude a resolver un problema que tengo con mi esposo. Su nombre es José.

En primer lugar, tengo que decirlo que lo amo con todo mi corazón. Por eso me casé con él hace un año. Es un hombre con un corazón enorme, muy responsable y cariñoso.

Sin embargo, tiene un gran defecto. Es muy despistado y descuidado con las cosas de la casa. No sabe cómo limpiar el baño correctamente, no puede manejar los artefactos adecuadamente, etc. Yo siempre lo corrijo, le doy las indicaciones claras una y otra vez. Esta situación es desgastante.

El domingo pasado ocurrió algo que generó que mi cólera contenida se desbordara. Le pedí a mi esposo que me ayude echando mi ropa a la lavadora. Cuando saqué mis prendas del artefacto noté que todos mis lindos polos blancos tenían manchas azules. Resulta que José había echado mi ropa blanca con un jean nuevo.

Puse el grito en el cielo al ver mis polos dañados. Esa fue la gota que derramó el vaso. Le increpé a mi esposo lo que había hecho. Pero no solo eso, también le dije que era un inútil, que le tenía que repetir las cosas una y otra vez y que ya me tenía harta. Él se disculpó y tras escucharme prefirió salir de la casa.

Desde entonces me habla muy poco, casi no me sonríe. Creo que me excedí en lo que le dije y me siento mal por ello. Señora Magaly, ¿qué hago para solucionar toda esta situación?

CONSEJO

Estimada Sandra, entiendo el problema. Te aconsejo que hables con José de lo que pasó. Si consideras que debes disculparte con él hazlo. En realidad, fue muy duro lo que le dijiste. Seguramente por ello está resentido. También coméntale lo de las cosas de la casa, que estás cansada de darle indicaciones reiteradamente. Tal vez podrías pedirle que te ayude en otras cosas. Suerte.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe