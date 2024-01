Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Alexandra, de 31 años, que vive en Surquillo:

Señora Magaly, siento que usted es la persona idónea para brindarme un consejo.

Estoy decepcionada de mi enamorado. Creo que Jorge realmente no me quiere. ¿Sabe por qué lo digo? Hace casi un mes podía decir que era la mujer más feliz del mundo. Me sentía en las nubes. Sucede que mi enamorado me pidió que me case con él. Fuimos a la playa Santa María del Mar y allí, mientras el sol se ocultaba, se arrodilló, me mostró un anillo de oro con un diamante y me pidió que sea su esposa.

No lo podía creer. Por supuesto que le dije que sí aceptaba. Desde entonces creía estar viviendo un sueño maravilloso. Sin embargo, hace poco descubrí algo que hizo que mi felicidad se acabara.

Mi futuro esposo me había dicho que el anillo le había costado caro. Un día caminando por las joyerías de Jirón de la Unión, en el centro de Lima, pregunté a una de las vendedoras por el precio de mi anillo. Pensé que me diría una cantidad exorbitante, pero no. “Señorita, su anillo cuesta $ 2 mil, es uno de los que tiene el precio más cómodo”, me dijo.

Jorge me había mentido. Desde entonces pienso que no me ama lo suficiente, que no me valora como me lo merezco, ¡cómo va a invertir tan poco dinero en mi anillo de compromiso!, no lo podía creer. Hasta la fecha no le digo lo que descubrí, pero conforme pasan los días siento que ya no puedo callar más. Tengo ganas de reprocharle todo. ¿Qué hago? Por favor.

CONSEJO

Estimada Alexandra, considero que no deberías fijarte tanto en el valor económico del anillo. No es cierto que mientras más elevado el precio mayor sea el amor. Tal vez es la cantidad que Jorge pudo pagar. Habla con él. Dile que sabes el precio del anillo, pero te sugiero que no te dirijas a él en tono de reclamo. Escúchalo tranquilamente. Suerte.

