Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de María, de 34 años, del distrito de Comas.

Doctora Magaly, no sé si lo que me está pasando con mi pareja es una etapa inevitable en una relación o si el calor está sacando a flote problemas más profundos. Desde hace semanas vivimos sofocados, con noches sin dormir y días interminables, y siento que todo eso nos tiene irritables, sensibles y distantes.

Con Daniel llevó dos años juntos y siempre hemos sabido manejar los desacuerdos, pero últimamente cualquier cosa mínima se vuelve motivo de discusión. El calor nos tiene de mal humor, sin paciencia y con poca tolerancia. A veces siento que no me escucha y él dice que todo le molesta, incluso mi presencia.

Antes disfrutábamos estar juntos en casa, conversar o simplemente compartir en silencio, pero ahora cada uno busca su espacio. Yo intento comprenderlo, aunque me duele sentir que se está enfriando la relación justo cuando el clima está más insoportable. No sé si exagero o si de verdad algo se está rompiendo entre nosotros.

Doctora, tengo miedo de que esta etapa de calor pase y lo nuestro ya no sea lo mismo. No quiero que una situación externa termine afectando algo que hemos construido con tanto esfuerzo. ¿Cómo saber si es solo cansancio o una señal de que debemos replantearnos como pareja?

CONSEJO

Querida María, el calor intenso puede exagerar emociones y conflictos que normalmente se manejan mejor. No tomes decisiones importantes en medio de este desgaste. Intenten darse pequeños respiros, hablar cuando estén más tranquilos y no personalizar cada reacción. Cuando el cuerpo se calma, las cosas se ven más claras.