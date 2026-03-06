Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
Hoy te cuento la historia de Renato, de 35 años, de Ate.
Doctora Magaly, le escribo porque ya no sé si estoy exagerando o si de verdad estoy viviendo una pesadilla que no me corresponde. Tengo 40 años y hace un año conocí a Susy. Me enamoré de una mujer valiente, trabajadora, mamá de dos niños hermosos que son su motor.
Yo sabía que ella tenía un pasado, que había estado con Luis y que con él tuvo a sus hijos. Lo que no sabía es que ese pasado iba a querer meterse en mi presente todos los días.Desde que empezamos nuestra relación, entendí que los niños siempre serían prioridad. Y lo respeto. Jamás he querido ocupar el lugar de su papá.
Pero lo que no puedo aceptar es que Luis utilice a sus propios hijos como excusa para seguir invadiendo nuestra vida.Doctora, él siempre tiene un pretexto para no cumplir con sus responsabilidades. Que no tiene dinero esta semana.
Que le pagaron menos. Que está mal del trabajo. Pero curiosamente sí tiene tiempo para estar metido en la casa de Susy horas y horas “viendo a sus hijos”.
A veces llega sin avisar. Se instala. Se sienta como si aún viviera ahí. Y lo que más me duele: más de una vez se ha quedado a dormir. Según Susy, porque llegó tarde, porque los niños no querían que se vaya, porque estaba cansado.
Yo intento comprender, pero ¿hasta qué punto es normal eso cuando ella ya tiene una nueva pareja?No quiero ser el hombre inseguro, pero tampoco soy de piedra. Me incomoda. Me duele. Siento que no me respetan. Que él no acepta que ella está rehaciendo su vida.
¿Estoy mal por sentirme incómodo? Quisiera su consejo.El padre de sus hijos nos hace la vida imposibleQuerido Renato, amar a una mujer con hijos implica madurez, pero también límites claros.No puedes competir con el padre, pero sí puedes exigir respeto hacia tu relación. Habla con Susy sin reproches y acuerden reglas firmes por el bienestar de todos. Si ella no pone límites, pregúntate si estás dispuesto a vivir así a largo plazo.