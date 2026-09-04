Magaly Moro

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Franco (31 años, La Molina). Doctora Magaly Moro, cometí un error que podría acabar con mi relación. Hace unos días asistí a la despedida de soltero de uno de mis mejores amigos, quien se casará dentro de dos semanas. Lo que debía ser una noche de diversión terminó convirtiéndose en la peor decisión de mi vida.La reunión empezó en la casa de otro amigo.

Había música, comida y bastante alcohol. Conforme avanzó la noche, todos comenzamos a beber más de la cuenta. Después llegaron unas modelos contratadas para animar la fiesta y el ambiente se descontroló por completo.En medio de la borrachera, una de ellas se acercó a conversar conmigo. Al principio solo bromeábamos, pero después comenzamos a besarnos y terminamos teniendo relaciones sexuales en una de las habitaciones.

había bebido mucho, recuerdo lo que pasó y sé que no puedo utilizar el alcohol como excusa.Cuando desperté al día siguiente, sentí una culpa terrible. Llevo cuatro años con mi novia, Valeria, y nunca antes le había sido infiel. Ella confía plenamente en mí y hasta me preguntó cómo me había ido en la despedida. No tuve el valor de mirarla a los ojos y le respondí que solo habíamos bebido y conversado.

Desde entonces no puedo estar tranquilo. Cada vez que Valeria me abraza o me habla de nuestros planes, siento que la estoy engañando nuevamente al ocultarle la verdad. Tengo miedo de confesarle lo ocurrido porque sé que podría terminar conmigo, pero también siento que guardar el secreto sería muy injusto para ella. ¿Qué me aconseja hacer doctora?Engañé a mi novia en una despedida de soltero.

OJO AL CONSEJO

Querido Franco, el alcohol no elimina tu responsabilidad ni convierte la infidelidad en un hecho sin consecuencias. Valeria merece conocer la verdad para decidir libremente si desea continuar contigo. Habla con ella sin justificarte y asume su reacción. Si realmente quieres reparar el daño, tendrás que demostrar con acciones.