Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Javier de 36 años, quien me escribe desde Piura

Doctora Magaly, a raíz de lo que se conoce sobre la supuesta relación de Melissa Klug y Christian Cueva, me animo a contarle mi caso para que me brinde su sabio consejo.

Soy un hombre divorciado, hace cinco años finalizó mi conflictivo matrimonio y, aunque pensé que no volvería a enamorarme, hace un año conocí a Katherine, una hermosa mujer de 30 años.

Ella es muy carismática y siempre tiene una sonrisa en el rostro, de la cual quedé deslumbrado. Resulta que tras unos meses de salidas, le declaré mi amor y ella aceptó formalizar nuestra relación.

Todo marchaba bien entre nosotros hasta que me invitó a una fiesta, donde estarían dos de sus mejores amigos. Ese día, al llegar al bar acordado, me sorprendió cómo ella los saludó. Además de abrazarlos intensamente, llamó a uno de ellos “osito” y, al otro, “bebé”.

No me animé a reclamarle, pues creí que ese era el trato que se daban por años, dado que ella ha estado soltera por mucho tiempo. Sin embargo, durante el evento, me dejó de lado para pasar más tiempo junto a ellos.

Tras esa salida, me entraron algunas dudas sobre esas amistades, las que aumentaron cuando, sin querer, vi que le llegó un mensaje de uno de ellos en el que decía “¿cómo está la osita más hermosa?”. Esta vez no me quedé callado y le reclamé, preguntándole qué pasaba entre ambos.

Alterada, me señaló que así se trataba con sus amigos y que si no me gustaba, era mi problema. Doctora, estoy pensando en dejarla porque no confío en ella, pero no sé si estoy siendo exagerado. ¿Usted qué piensa?

Consejo. Estimado Javier, no te angusties por las dudas que sientes respecto al trato que tiene Katherine con sus amigos. Conversa con ella sobre la desconfianza que eso te genera y lleguen a un acuerdo en que ambos puedan sentirse seguros. De no ser fructífera la comunicación, toma una decisión priorizando tu bienestar. Es mejor que vivas con tranquilidad.