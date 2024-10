Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Rosa, de 32 años, del Cercado de Lima:

Doctora Magaly Moro, le escribo con la ilusión de que usted pueda darme un buen consejo, porque estoy a punto de caer en tentación. Le cuento, cuando tenía 15 años conocí a Henry, él fue mi primer amor. Tuvimos una relación muy linda. Fue el primer chico al que besé, el primero con quien salí a bailar, al cine y a pasear de la mano por el parque; fue mi primera gran ilusión y lo recuerdo con mucho cariño. Terminamos porque ambos queríamos concentrarnos en nuestros propios proyectos de vida.

Henry y yo mantuvimos una amistad a lo largo de todos estos años. Yo tuve otras parejas, pero no me he casado; en cambio Henry sí se casó hace 7 años. Desde que se casó nuestra comunicación empezó a disminuir, y lo entiendo porque ahora él debe dedicarse a su esposa. Sin embargo, hace un mes Henry se puso en contacto conmigo.

Me escribió por Whatsapp para preguntarme cómo estaba, porque había soñado conmigo. Desde esa fecha nos escribimos seguido. Hablamos de todo. Me contó que las cosas no van bien en su matrimonio porque no ha podido tener hijos.

Una noche recordamos lo bonita e inocente que fue nuestra relación y Henry me confesó que tenía una fantasía: hacer el amor conmigo. Doctora, me quedé sorprendida. Desde ese día, Henry no deja de insistirme para encontrarnos y dar rienda suelta a nuestra pasión.

Doctora, le confieso que yo aún siento algo por él, a mí también me gustaría entregarme a quien fue mi primer amor, pero me detiene el hecho de que él está casado. No sé qué hacer. ¿Qué hago?

CONSEJO

Querida Rosa, no puedes dejarte llevar por la pasión y los recuerdos de lo que fue tu primer amor. Henry es un hombre casado y por más que te haya contado que las cosas no van bien en su matrimonio, tú no puedes involucrarte con él porque te convertirías en su amante. Lo mejor es que tomes distancia y cortes esa amistad porque no te traerá nada bueno.