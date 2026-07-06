Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Silvana, de 38 años, que nos escribe desde La Perla
Doctora Magaly Moro, le escribo porque me encuentro en una encrucijada. Hace unos meses conocí a Félix, un hombre maravilloso, somos totalmente compatibles y la química en la intimidad es simplemente mágica, algo que nunca antes había vivido. Siento que es el momento de dar el siguiente paso y formalizar lo nuestro para construir un futuro juntos.
Sin embargo, él ha sido completamente honesto conmigo desde el principio y sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Me confesó que es separado, que viene de una relación muy tormentosa y que no busca compromisos ni etiquetas con nadie. Su único deseo actual es pasarla bien, divertirse a mi lado y disfrutar el presente sin presiones ni proyecciones.
Esta situación me llena de dudas y temores, porque mis sentimientos por él crecen cada día más y la incertidumbre me lastima. No sé si tengo la fuerza necesaria para aceptar sus condiciones, continuar a su lado sin títulos y arriesgarme a salir herida. Una parte de mí me pide que insista, pero otra me grita que me aleje antes de que sea tarde.
Me debato entre el miedo a perderlo y el miedo a romperme por aceptar menos de lo que realmente merezco y deseo en una pareja. Es muy difícil disfrutar de momentos tan hermosos sabiendo que tenemos metas distintas y que su puerto no es el mismo que el mío. Por favor, ayúdeme a aclarar mi mente porque no sé qué decisión tomar.
CONSEJO
Querida Silvana, es muy doloroso estar en una relación donde no se busca lo mismo. Él ha sido sincero sobre su situación y ahora te toca a ti ser honesta contigo misma. Si tú buscas estabilidad y un futuro, aceptar sus términos solo prolongará un sufrimiento innecesario. Prioriza tu bienestar emocional y sé valiente y honesta para elegir lo que te haga feliz a largo plazo.