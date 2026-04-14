Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Monica, de 45 años, que nos escribe desde Comas.
Doctora Magaly, le escribo porque siento que mi relación se rompió sin que nadie lo diga. Tengo 45 años y mi pareja, con quien llevo 12, ha cambiado de un momento a otro. Ahora solo quiere salir, vestirse distinto y juntarse con gente más joven. Dice que quiere aprovechar la vida, pero a mí me deja de lado como si ya no contara para él.
Ya no para en casa y cuando está, los siento distante. No conversamos como antes ni compartimos tiempo juntos. Siento que vivo con alguien que ya no me mira igual, que ya no me desea como antes. En la intimidad todo se ha enfriado. Yo intento acercarme, pero él evita esos momentos o pone excusas. Eso me hace sentir rechazada y triste.
He tratado de hablar bien, sin pelear, pero me dice que estoy exagerando y me pide que lo deje tranquilo. Siento que no le importa cómo me afecta todo esto. No sé si luchar por la relación o aceptar que mi pareja ya está en otra etapa donde yo no encajo como antes.
Me duele aceptarlo, pero así no me siento bien. No quiero pelear ni presionarlo, solo deseo entender si todavía hay un lugar para mí en su vida o si de verdad todo ha cambiado y ya no me quiere. Necesito claridad, saber si podemos reconstruir lo nuestro o si estoy sosteniendo algo que ya terminó. Necesito su consejo.
CONSEJO
Querida Monica, cuando una pareja atraviesa una crisis de identidad, el cambio puede generar distancia emocional. Es importante que hables con él con claridad. Si no hay disposición para reconstruir el vínculo, debes priorizar tu bienestar emocional. A veces amar también implica reconocer límites y decidir hasta dónde seguir intentando.