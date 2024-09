Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Fabiola, de 36 años, de Surco:

Doctora Magaly, le escribo con la ilusión de que pueda darme un consejo y así salvar mi matrimonio.

Llevo once años casada con Mario y tenemos dos hijos de 9 y 7 años. Nuestro matrimonio no es perfecto, pero hemos sabido sortear los obstáculos que la vida nos ha puesto en el camino.

Conocí a Mario en el gimnasio, era mi entrenador personal. Su esbelta figura captó mi interés desde el primer día. Empezamos a salir y nació el amor entre nosotros. A los dos años nos casamos.

Los primeros años de casados la pasamos viajando y disfrutando de nuestra vida de esposos sin la responsabilidad de los hijos. Luego de tres años decidimos ser padres y así llegaron nuestros pequeños.

Como la familia creció, Mario buscó un trabajo donde pueda ganar más que como entrenador en un gimnasio. Él es contador de profesión y consiguió empleo en una empresa donde gana bien. El trabajo es en oficina y pasa mucho tiempo sentado.

El cambio de rutina hizo que descuidara su físico y empezó a subir de peso. Del cuerpo atlético ya no queda nada. Ahora está gordo y dice que no tiene tiempo para ir al gimnasio porque trabaja todo el día y llega cansado.

Doctora, su nuevo estado físico también ha afectado nuestra intimidad. Antes, Mario rendía varias faenas en una noche, ahora con las justas llega a una.

Ya le he dicho que tiene que ponerse a dieta y hacer ejercicios pero no me hace caso ¿Qué hago, doctora?

CONSEJO

Querida Fabiola, habla con tu esposo para que consulte con un médico, el sobrepeso es un factor de riesgo para desarrollar distintas enfermedades que sin duda afectarán su calidad de vida. Explícale con paciencia que llevar una vida saludable no solo favorecerá su vida íntima como pareja, también hará que él se sienta mejor y no esté siempre cansado. Suerte.