Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Diana de 39 años, que nos escribe desde Surco.

Doctora Moro, estoy devastada y no sé cómo manejar lo que acabo de descubrir. Hace poco revisé el celular de mi novio y vi que tenía descargado Tinder. No solo eso, también vi que había salido con varias mujeres. Me siento completamente traicionada.

Lo más doloroso es que cuando intenté hablar sobre el tema y decirle lo que sentía, él no pareció afectado ni dispuesto a darme una explicación clara. Me dijo que no entendía por qué me molestaba tanto, que no estaba haciendo nada malo. Yo no puedo dejar de pensar en todo lo que ha pasado, y me siento perdida, sin saber qué hacer. Cada vez que lo veo, siento como si no pudiera confiar en él.

Lo peor es que, en lugar de querer buscar una solución juntos, parece que me está haciendo sentir culpable por sentirme herida. Me ha dicho que si mi preocupación es tan grande, tal vez nuestra relación no funciona. Esto me dejó completamente confundida, porque no entiendo cómo lo que está haciendo no le afecta de la misma forma que a mí. Lo que más me duele es que no parece importarle cómo yo me siento.

Doctora, realmente no sé qué hacer. Amo a mi novio, pero la traición me ha dejado sin palabras. Quiero saber cómo manejar esta situación, si debo seguir confiando en él o si esta relación ya no tiene futuro. ¿Qué me aconseja hacer?

CONSEJO

Querida Diana, lo que has descubierto es una señal clara de que tu novio no está comprometido con la relación. Mereces estar con alguien que te valore y respete. Es importante que hables con él, expreses tus sentimientos y tomes decisiones que prioricen tu bienestar emocional. No te conformes con menos de lo que mereces. Suerte.