Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Margarita de 28 años de San Juan de Miraflores

Doctora Magaly Moro, estoy a punto de divorciarme y solo llevo 6 meses de casada. Ya no soporto que Juan, mi marido, sea extremadamente limpio.

Usted pensará que soy una exagerada, pero no es así, doctorcita. Cuando conocí a Juan me llamó la atención que siempre lucía bien peinado, con la ropa impecable, los zapatos brillando y con un aroma delicioso. Esto último fue lo que más me enamoró de él. A todas nuestras citas él iba muy perfumado y bien arreglado.

Si salíamos al cine o a comer, llevaba su alcohol en gel para tener las manos siempre limpias. Eso no me parecía raro, porque después de la pandemia muchas personas quedaron con el hábito de desinfectarse las manos con frecuencia.

Debo confesar que mientras fuimos enamorados su extremada higiene nunca me molestó, por el contrario, lo veía como una cualidad. Sin embargo, desde que nos casamos, ahora siento que es una tortura.

Juan se pasa todo el día desinfectando los pisos de la casa, pide que dejemos nuestros zapatos en la puerta y se baña cada vez que regresa de la calle, así solo haya ido a la tienda. Y en la intimidad ¡ni se imagina!, me pide que primero nos bañemos y luego de tener relaciones cambia inmediatamente las sábanas de la cama. ¡Ya no lo soporto!

Doctora, ¿usted cree que estoy exagerando o será que mi esposo tiene un problema mental?

CONSEJO

Querida Margarita, lo que me describes de tu esposo es realmente extraño. Creo que deberías consultar con un psicólogo, no es normal esa obsesión que tiene Juan por la limpieza, podría tener un trastorno obsesivo compulsivo y requiera tratamiento. Habla con él con mucha delicadeza y plantéale consultar con un especialista. No vayas a herir sus sentimientos. Suerte.