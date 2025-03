Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Sofía, de 34 años, quien vive en el distrito de Surco:

Sofía (34, Surco). Señora Moro, estoy pasando por una situación muy difícil en mi matrimonio. Hace 5 años me casé con Andrés, un hombre maravilloso en muchos aspectos, pero últimamente siento que la soledad me está envolviendo. A pesar de estar casados, tengo la sensación de estar completamente sola, como si él estuviera más ausente que nunca.

Andrés es un hombre dedicado a su trabajo, y aunque siempre ha sido así, al principio me sentía especial porque pensaba que él se preocupaba por mí de una manera única. Con el tiempo, me di cuenta de que su dedicación al trabajo ha ido ocupando más espacio en su vida, y yo he quedado en un segundo plano. Él llega tarde a casa, cansado, y lo poco que hablamos no es lo mismo que antes.

He intentado hacerle saber cómo me siento, pero siempre responde con “es solo el trabajo” o “ya mejorará”. No sé si lo dice porque realmente no sabe cómo ayudarme o si no le importa. La soledad que siento cada día se ha ido volviendo más grande, incluso cuando estamos juntos. Él está aquí físicamente, pero siento que mentalmente está en otro lugar.

Lo amo mucho, pero ya no puedo seguir viviendo de esta manera. Estoy atrapada entre el amor que le tengo y la necesidad de sentirme acompañada y valorada. ¿Cómo le hago entender que me siento sola, aún estando casada con él?

CONSEJO

Querida Sofía, lo más importante es que compartas con Andrés cómo te sientes, sin miedo a mostrar tu vulnerabilidad. A veces, las personas no se dan cuenta del impacto que tienen sus acciones. Busca un momento tranquilo para hablar, donde ambos puedan expresarse sin interrupciones. Si la situación persiste, podrías considerar buscar ayuda profesional.