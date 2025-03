Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Elizabeth, de 38 años, quien vive en el distrito de Surquillo.

Doctora Magaly, le escribo porque últimamente he estado sintiendo celos de una bailarina llamada Karen Loza. Siempre me he considerado una mujer segura de mí misma, pero no puedo dejar de sentirme rara cada vez que veo a mi esposo mirando sus videos. Karen Loza se hizo famosa por su “Serpiente en Armonía 10” en TikTok, y aunque siempre me ha gustado cómo baila, jamás imaginé que mi esposo llegaría a ser tan fanático de ella.

Al principio, era yo quien le mostraba los videos de Karen en redes sociales, ya que me parecía divertida su forma de bailar. Pero hace poco lo encontré viendo uno de esos videos donde Karen aparece de una manera muy sensual, y eso me incomodó. A pesar de que discutimos y él se disculpó diciéndome que no sabía que me iba a molestar tanto, la sensación no se me quita. Me dijo que si me molestaba, bloquearía a Karen, pero no pude evitar sentirme mal.

Lo peor de todo es que me siento culpable por reaccionar así. Yo sé que mi esposo nunca me ha dado motivos para desconfiar de él, pero últimamente he subido de peso, y siento que no estoy a la altura de chicas curvilíneas. Mi esposo me sigue diciendo que estoy hermosa, pero yo no lo puedo evitar. Mi inseguridad me está ganando.

No quiero que esto afecte nuestra relación, que siempre ha sido bonita y de confianza. ¿Cómo puedo superar estos celos e inseguridades? Aprecio mucho su consejo, doctora.

Consejo

Querida Elizabeth, es natural sentirse insegura de vez en cuando, pero es importante reconocer que tu esposo te valora y te quiere. La comparación constante con otras personas no es saludable y puede generar más malestar. Habla abiertamente con él sobre cómo te sientes, y recuerda que tu autoestima viene de dentro, no de la apariencia ajena.