Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Adriana, de 31 años, que vive en Barranco:

Señora Moro, estoy siendo víctima de muchas críticas por mi actual romance con un hombre 33 años mayor que yo. Pero, aunque parezca difícil de creer, no estoy con él por conveniencia.

Iván y yo nos conocimos hace 8 meses en Cusco. Apenas lo vi, me cautivó. Coincidimos en un tour, curiosamente ambos habíamos viajado solos, así que decidimos pasar varios días juntos. Él es muy varonil, atractivo, caballeroso y no se acompleja por su edad e, incluso, lleva su cabello blanco con orgullo.

Iván tiene 64 años, es viudo, padre de 4 hijos y abuelo de 9 nietos. No obstante, es un hombre muy activo, maneja varios negocios, sigue estudiando, hace deporte y se conserva súper bien. Independientemente de su edad, creo que cualquier mujer se sentiría atraída por él.

Lastimosamente, mi familia no acepta la relación, les parece inconcebible que me involucre con alguien que podría ser mi padre, y la familia de Iván me tilda de arribista. Doctora, nosotros nos queremos, pero todo esto me tiene muy estresada.

Iván me ha pedido que luchemos por lo nuestro, que me quiere mucho y que siente que podemos tener un fututo prometedor. Yo también siento cosas muy lindas por él, pero todas las críticas me han generado demasiadas inseguridades. He pensado en tomarme un tiempo, pero temo perderlo. Estoy confundida, ¿qué hago? Quedo atenta a su consejo.

CONSEJO

Querida Adriana, no deberías darle tantas vueltas al asunto. Si sientes algo especial por Iván y el sentimiento es recíproco, date una oportunidad. Las personas siempre criticarán, pero depende de ti que tanto te impactan esos comentarios. Ya eres una mujer adulta que puede tomar sus propias decisiones. Piensa bien las cosas antes de tomar una decisión. Suerte.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe