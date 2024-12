Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Claudia de 32 años, de La Punta:

Doctora Magaly Moro, no sé qué hacer para olvidar a Diego. Realmente estoy profundamente enamorada de él, pero está casado. Sé que es un amor prohibido, pero mi deseo por estar con él es mucho más fuerte que mi voluntad.

Lo conocí en el trabajo. Desde que lo vi, la atracción fue instantánea. Yo sentía que él me comía con la mirada. Sus ojos negros penetraban hasta lo más profundo de mi ser. Rápidamente nos hicimos amigos.

La primera vez que me invitó a salir fuimos a bailar a la Casa de la Salsa, un local en La Victoria. Bailamos pegaditos toda la noche. Me sentía en las nubes entre sus brazos. Usted sabe lo que dicen de los hombres que bailan bien la salsa, que en la cama son pura pasión, y esa misma noche lo comprobé.

Doctora, Diego es puro fuego en la cama. Nos entendimos a la perfección en todos los aspectos. Después de esa noche, me confesó que está casado, que vive con su esposa solo por sus hijos, que no la ama y piensa dejarla pronto.

Doctora, me sentí morir con sus palabras. Realmente dudo que vaya a dejar a su esposa, y no porque la ame, sino porque no puede vivir lejos de sus hijos. Ella lo ha amenazado con quitarle a los niños si se separan.

Yo sé que no tengo futuro con él, que debo dejarlo. Pero lo que siento es demasiado fuerte. Cuando me abraza y me besa pierdo la voluntad y acabo entregándome a él completamente. ¿Qué hago, doctora?

CONSEJO

Querida Claudia, creo que debes pensar con la razón y no dejarte llevar por la pasión. Eres consciente que lo tuyo con Diego no tiene futuro, así que debes alejarte de él. No pierdas los mejores años de tu vida en una relación que no te llevará a nada. Lo único que te mantiene atada a él es el deseo, y eso no es amor. Sé fuerte y toma la decisión. Suerte.