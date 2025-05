Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

Hoy te cuento la historia de Almendra, de 28 años, que nos escribe desde San Miguel.

Doctora Magaly Moro, tengo el corazón partido en dos. He perdido al amor de mi vida y creo que nunca me voy a recuperar.

Hace un año, mi enamorado Francisco pidió mi mano en matrimonio. Ese día fui la mujer más feliz del mundo. Habíamos planeado casarnos a fines de este año, estábamos por separar la iglesia para la ceremonia, pero la delincuencia que existe en nuestro país me arrebató al amor de mi vida.

Hace dos meses Francisco sufrió un asalto cuando regresaba de trabajar. Dos delincuentes en moto lo interceptaron en la puerta de su casa, él opuso resistencia para evitar que le roben sus cosas y los asaltantes le dispararon.

Francisco murió y con él se fue mi vida entera. Doctora, mi existencia no tiene sentido. Me han arrebatado mi razón para ser feliz. Mi familia está preocupada por mi situación, se esfuerzan por tratar de animarme, hacen de todo para que me distraiga saliendo a pasear, pero la verdad que yo no tengo ganas de nada.

Todo el mundo me dice que este dolor que me parte el corazón pronto se me pasará, que tarde o temprano volveré a enamorarme, pero yo creo que no. Doctora, ¿qué voy a hacer con todo este dolor que siento por haber perdido al amor de vida? Siento que no tengo motivos para vivir.

CONSEJO

Querida Almendra, siento mucho la pérdida de tu novio y entiendo el momento difícil que estás atravesando; sin embargo, no puedes sumergirte en el dolor por siempre. El duelo tiene etapas y hay que vivirlas para poder superarlo. Busca ayuda psicológica para tratar este momento difícil y con el tiempo es probable que te vuelvas a enamorar. Suerte.