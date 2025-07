Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Lucía, de 26 años, que nos escribe desde San Martín de Porres.

Doctorcita, necesito desahogarme con alguien que no me juzgue. Nunca imaginé pasar por algo así, y menos en este momento tan especial de mi vida. Estoy comprometida con Diego, mi pareja desde hace casi tres años, y nos íbamos a casar el próximo año. Todo marchaba bien, hasta que una llamada cambió mi mundo.

Hace dos semanas me llamó su ex, una mujer llamada Sonia. Me dijo que desde junio, Diego la busca por mensajes para tener “encuentros secretos” con ella. Pero lo más doloroso fue lo que me dijo antes de colgar: “Disfruta tus últimos días con él, porque cuando quiera, me lo llevo”. Su seguridad me hizo temblar. Sentí cómo mi castillo de ilusiones se derrumbaba en segundos.

Le conté a Diego y, como era de esperarse, lo negó todo. Me dijo que Sonia está obsesionada, que solo quiere arruinar nuestra relación. Pero no sé qué pensar. Ella dio detalles, fechas, incluso me mandó una captura donde él le decía “extraño verte”.

Yo lo amo profundamente, y hasta estaría dispuesta a perdonar una traición, pero no sé si podría resistir que se vaya de mi vida para siempre. Me da vergüenza contárselo a alguien cercano, por eso recurro a usted. ¿Debo confiar en él o empezar a prepararme para lo peor? ¿Cómo sé si esta mujer dice la verdad? Estoy destrozada, señora Moro

CONSEJO

Querida Lucía, cuando una tercera persona irrumpe con versiones que siembran dudas, lo mejor es detenerse, observar y dialogar con calma. Pide explicaciones claras y valora la coherencia entre lo que él dice y hace. Mereces una relación basada en respeto y transparencia. No tomes decisiones desde el miedo ni desde la presión. Confíe en tu intuición.