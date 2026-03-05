Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Carla, de 37 años, de San Juan de Lurigancho,
Doctora Magaly, le escribo porque estoy muy enamorada de Patricio, pero le tengo miedo a su mamá, una mujer con un temperamento demasiado fuerte. Pato y yo llevamos pocos meses, todo va bien súper bien entre nosotros, sin embargo, desde el inicio sentí que su mami no me quiere cerca de su hijo.
Señora Moro, he notado que la señora domina demasiado a Patricio. Aunque él me da mi lugar como novia, en varias situaciones termina cediendo ante su mamá. Eso me preocupa, porque siento que su palabra siempre pesa más que la mía y temo que siempre sea así.
La situación se puso más tensa cuando en el último almuerzo familiar al que asistí, ella se exaltó y me gritó por una tontera. Yo no me dejé, pero tengo miedo de que en algún momento tengamos un enfrentamiento fuerte. Si ahora que somos novios ya pasa esto, no quiero imaginar qué sería más adelante.
Quiero seguir con Patricio porque lo amo, pero me asusta pensar que quien sería mi futuro suegra pueda meterse siempre en nuestra relación. No sé si aguantar, enfrentarlo o dar un paso al costado antes de sufrir más. Y
Ya he hablado con mi pareja del tema, pero le resta importancia diciéndome que así es al principio, pero que con el tiempo ella se relaja y todo se vuelve más pacífico, pero hay algo que no me termina de convencer. Ayúdeme, por favor.
CONSEJO
Querida Carla, más que centrarte en tu suegra, fíjate en cómo actúa Patricio. Lo importante es si él sabe poner límites claros y defender su relación. Si hoy no marca su lugar, mañana será peor. Habla firme con él, sin miedo, y en busca de una solución para poder cuidar su relación. Si te ama, debe demostrarlo con hechos, no solo con palabras.