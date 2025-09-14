Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Mónica, de 38 años de Magdalena del Mar.

Mónica (38, Magdalena del Mar). Doctora Magaly Moro, necesito su consejo porque estoy saliendo con un hombre divorciado que tiene dos hijos adolescentes. Lo conocí en el trabajo hace poco más de un año y desde el inicio conectamos. Él es atento, maduro, respetuoso, y siento que por fin encontré a alguien que me da paz. El problema es que su exesposa tiene demasiada presencia en nuestra relación.

Entiendo perfectamente que por los hijos tengan que mantener una comunicación, pero su ex se mete en todo. Le escribe varias veces al día, lo llama incluso cuando estamos juntos, y le da opiniones sobre cosas que ya no le competen. Lo peor es que él le sigue el ritmo. Hace poco salimos de viaje y ella lo llamó varias veces a preguntarle con quién estaba. A mí me pareció una falta de respeto, pero él solo dijo que “no quería problemas”.

Yo no quiero parecer una mujer insegura o celosa, pero siento que siempre seré la tercera en esta historia. Él no ha puesto límites, y eso me preocupa. Me dice que me ama, que quiere que lo nuestro funcione, pero su forma de manejar su relación pasada nos está afectando. No se trata de que corte comunicación con la madre de sus hijos, pero sí que ubique los espacios, que marque su rol actual y no permita que ella interfiera tanto.

Lo quiero mucho, doctora, pero cada vez me siento más incómoda. Tengo miedo de decirle lo que pienso y que lo tome mal, porque cuando he intentado hablarlo, me dice que exagero. ¿Cómo puedo hacerle entender que lo que me molesta no son sus hijos, sino su falta de límites con su exesposa?

CONSEJO

Querida Mónica, cuando una relación anterior interfiere tanto en la actual, es necesario marcar límites. Te sugiero que hables con él sin pelear, desde lo que tú sientes. Explícale que no estás compitiendo con nadie, pero necesitas un espacio donde tu voz también tenga lugar. Si él quiere avanzar contigo, deberá encontrar el equilibrio entre ser papá y ser pareja.