Hoy te cuento la historia de Lucía, de 28 años, que nos escribe desde Ate.

Doctora Magaly, me encuentro en una situación que me está generando mucha incomodidad con mi pareja. Siento que últimamente mi enamorado ha perdido el interés en nuestra relación, y no sé cómo manejarlo.

Llevamos ya un año de relación con Eduardo, y desde el principio él mostró un gran amor por los animales, especialmente por su perro, “Max”. Siempre que salíamos, él quería que Max nos acompañara, ya que no quería dejarlo solo en casa.

Pero hace un mes ocurrió algo inesperado que cambió las cosas. El hermano menor de Eduardo, en un descuido, dejó a Max en el parque, y cuando se dieron cuenta, el perro ya llevaba casi dos días vagando por allí. Al encontrarlo, estaba muy mal, deshidratado y herido, aparentemente atacado por otros perros.

Lamentablemente, Max no pudo sobrevivir y falleció a las pocas horas. La familia de Eduardo estuvo devastada, lo enterraron en el jardín de su casa y prometieron siempre recordarlo.

Lo que más me afectó no fue tanto la muerte del perro, ya que no lo conocía tanto, sino ver a Eduardo tan destrozado. Los días pasaron y nuestras salidas se volvieron tensas, ya que solo hablaban de Max. Yo me sentía invisible. Ahora, Eduardo parece vivir solo en su dolor, y siento que me ha dejado de lado. Ya no me busca, ni me escribe. Si yo no soy quien toma la iniciativa, parece que ni le importo. Me siento triste y confundida. ¿Cómo debo manejar esta situación?

CONSEJO

Querida Lucía, entiendo lo difícil que debe ser ver a Eduardo sumido en su dolor, pero también es importante que te escuches a ti misma. La pérdida de una mascota puede ser dolorosa, pero una relación requiere equilibrio. Habla con él desde el corazón, exprésale cómo te sientes y la importancia de apoyarse mutuamente. El amor también está en los momentos difíciles, pero nunca debes sentirte sola en eso.