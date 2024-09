Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Fabián de 28 años de Jesús María.

Doctora Magaly Moro, no entiendo a las mujeres. Se pasan la vida diciendo que buscan un hombre atento, cariñoso y que siempre se preocupe por ellas, y cuando encuentran a uno así, simplemente se aburren y los dejan. Eso me ha ocurrido siempre y ya estoy cansado de que me vaya mal en el amor.

Me considero un hombre muy cariñoso cuando estoy enamorado, llamo a mi pareja siempre para saber cómo está, si necesita que la ayude en algo siempre estoy dispuesto a apoyarla, y acostumbro a dedicar canciones y enviar mensajes románticos vía WhatsApp para mantener viva la llama del amor. Pero parece que todo lo que hago a las chicas les termina por aburrir. Mi última enamorada acabó conmigo porque me dijo que era “intenso”.

Según entiendo, ser “intenso” para ellas es preocuparse demasiado por la relación y estar siempre pendiente de la pareja. Y la verdad, yo no le veo nada de malo a eso. A mí me gusta ser atento con la persona que amo y, mínimo, espero lo mismo. Por ejemplo, cuando envío un mensaje de texto, espero que me respondan con rapidez, así como yo lo hago, porque mi pareja siempre será mi prioridad. Pero no, ellas se molestan.

Doctora, parece que a las mujeres les gustan los hombres que las tratan con indiferencia. Estoy realmente desanimado. ¿Usted cree que estoy actuando mal y en realidad debería ser más frío y distante en mis relaciones de pareja?

CONSEJOS

Querido Fabián, por lo que me cuentas, siento que eres un hombre muy entregado al amor, al punto que asfixias a tu pareja. Recuerda que todo en exceso es malo. A las mujeres nos gustan los hombres atentos, pero también nos agrada que nos den nuestro espacio. Te aconsejo buscar ayuda psicológica para tratar de dosificar tus emociones y llevar mejor tus relaciones de pareja. Suerte.