Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Cristina, de 23 años, de Jesús María:

Doctora Magaly Moro, estoy muy decepcionada de mi enamorado. Alexis es un chico poco romántico, pero es educado y muy divertido, su sentido del humor es lo que me enamoró de él.

Acabamos de cumplir 6 meses de relación y por ser una fecha especial le pedí que me sorprendiera con un detalle romántico. Le dije que no quería nada caro, pero sí algo significativo. Como sé que es poco creativo para esas cosas, le di algunas alternativas, como que me escriba una carta, me dedique algunas canciones o me regale un ramo de rosas. Él aceptó y me dijo que se iba a esmerar para darme ese gusto. Yo también le iba a regalar algo especial.

Doctora, yo armé un collage de fotos, con imágenes de los dos, y le escribí una carta donde le expreso todo mi amor. Me esmeré mucho y esperaba que él haga lo mismo. Una semana antes de nuestro aniversario, sufrí un accidente, me resbalé y caí muy fuerte, golpeándome la pierna.

Alexis fue a visitarme y le dije que nuestros planes de salir por nuestro aniversario seguían en pie.

Llegado el día, yo esperaba a Alexis en mi casa para darle mi regalo y recibir el suyo. Cuando llegó, grande fue mi sorpresa al verlo entrar con un ramo de llantén en la mano y un peluche en la otra. Doctora, no sabía si reír o llorar de cólera. Alexis me dijo que el llantén era para que me siga recuperando tras mi caída y el peluche lo había visto en una tienda camino a mi casa que le gustó.

Doctora, Alexis no se tomó el tiempo suficiente para prepararme un detalle. Realmente estoy pensando seriamente si vale la pena seguir con él, ¿qué me aconseja?

CONSEJO

Querida Cristina, debes analizar bien el comportamiento de Alexis antes de tomar una decisión definitiva. A las personas hay que aceptarlas como son, y tú sabías que Alexis es poco romántico. Quisiste que haga algo especial sin pensar que tal vez a él le cuesta mucho ser detallista, pero seguro te demuestra su cariño de otra manera. Evalúa sus cualidades y defectos y si vale la pena seguir juntos. Suerte.