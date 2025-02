Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Mariana, de 36 años, quien vive en el distrito de Lima:

Doctora Moro, soy médico y quiero compartir con usted mi dilema respecto a Diego, con quien inicié una relación durante la pandemia. Nos conocimos en una app de citas y, tras varias conversaciones, decidimos encontrarnos en persona en diciembre de 2020. Desde entonces, nos hemos visto en diferentes hoteles de la ciudad, pero siempre de manera privada.

Al principio, me sentía muy atraída por él, pero al cabo de un año decidí preguntarle si estábamos listos para ser exclusivos y tener una relación formal. Me respondió que sí, pero luego todo siguió igual. Le pedí más: salir juntos, pasear, compartir con amigos, pero esos planes nunca se concretaron. Los encuentros íntimos se hicieron menos frecuentes y comenzaron a ocurrir solo en ciertos períodos.

Han pasado casi cuatro años, y sigo atrapada en este ciclo. Mis amigas me aconsejan que lo deje, que solo me está utilizando, pero cuando estamos juntos, siento una conexión profunda. Él comparte sus preocupaciones conmigo y me dice que soy la única en su vida. A menudo repite que no quiere perderme, pero asegura que su trabajo, que incluye turnos de taxi por la madrugada y su empleo diurno en un laboratorio, no le permite darme la relación que merezco.

Siento que mi relación con él está estancada y no sé si debo seguir esperando o ponerle fin. ¿Qué me aconseja?

CONSEJO

Estimada Mariana, es fundamental que evalúes tus propios deseos y límites. Si bien la conexión emocional es valiosa, las promesas vacías y la falta de compromiso pueden generar frustración. Reflexiona sobre si realmente te satisface este tipo de relación o si mereces algo más estable y claro. No tengas miedo de priorizar tu bienestar.