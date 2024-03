Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Zulema, de 35 años, que vive en Magdalena:

Doctora Magaly, espero pueda responderme lo antes posible. Necesito un consejo con un hombre que me corteja, lo rechazo y siempre vuelve a insistirme en que le dé una oportunidad. Ya le dije de todas las maneras posibles, educadamente, que no estoy interesada, pero no me capta.

Conozco a Marcelo hace buen tiempo porque vivimos en el mismo piso del edificio. Yo me mudé antes de pandemia y, durante la cuarentena, nos hicimos amigos. El problema surgió cuando empezó a confundir las cosas y me invitó a salir como una cita. Yo lo rechacé con una excusa, pero pareciera que no le importó.

Desde ese momento me he distanciado de él. Ya no le hablo con tanta confianza, como para que entienda que no estoy interesada. Pero, a veces, nos encontramos en el corredor o el lobby del edificio y conversamos un poco. Y siempre, antes de despedirnos, me pregunta si haré algo más tarde como para invitarme a salir.

Señora Moro, ya lo he rechazado mil veces. No entiende indirectas. Incluso le dije que tenía novio para que me deje en paz, pero su respuesta fue que si yo no estaba casada aún era soltera. ¿Se da cuenta? Lo que quiero es que me deje tranquila. ¿Qué puedo hacer, doctora?

CONSEJO

Estimada Zulema, ¿ya le dijiste a Marcelo que no estás interesada directamente? Puede ser que te parezca muy rudo confrontarlo y rechazarlo, pero comunicar las cosas de frente puede ser la solución a este problema. No es necesario que seas grosera con él, dile de forma amable que no tienes un interés más allá de la amistad. Ánimos.