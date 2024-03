Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Sergio, de 40 años, que vive en San Martín de Porres:

Sergio (40, San Martín de Porres). Doctora, le escribo porque para mí es difícil comprender a las mujeres. A Raquel le di todo mi corazón, me entregué al máximo, pero finalmente ella me dejó para estar con Luis, un sujeto que la trata mal, no le cumple sus deseos y más parece su enemigo que su gran amor. Lo peor y lo que me da más rabia es que Raquel está cegada por ese tipo. No puede vivir un solo instante lejos de él.

Según me contaron uno amigos, la vez pasada este tipo la hizo callar de un grito en una reunión con muchos conocidos. Imagínese, doctora, sentí una frustración enorme. Yo que la trataba como a una princesa, que era mi adoración, mi joya más preciada, que me desesperaba por cumplirle todos sus caprichos, ahora tengo que soportar que la traten mal.

Sus amigas me revelaron que a ella siempre le encantó Luis. Y nadie sabe qué le ve. Seguramente que se siente atraída porque es un patán, que se cree la gran cosa, con auto nuevo y amigos con pinta de malos. Todo eso me hace sentir muy mal.

Recuerdo y añoro sus besos y caricias, su cara de ángel y quisiera regresar al tiempo pasado cuando caminábamos por los parques disfrutando de nuestro genuino amor. Ahora me siento desolado, triste, mientras ella, imagino, alcanzó su meta de estar con un imbécil que realmente no vale la pena.

Doctora, espero que me brinde un buen consejo para poder olvidar a esa mujer.

CONSEJO

Querido Sergio, si Raquel prefirió irse con otro chico es porque le gusta. Pienso que debes dar vuelta a la página y no atormentarte con lo que pasaste a su lado. Sé que es difícil, sin embargo, es lo más sano para tu estabilidad emocional. No olvides que el amor tiene que ser correspondido. Trata de distraerte con algún hobby. Suerte.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe