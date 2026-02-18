Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Marcela, de 44 años, de Los Olivos.

Doctora Magaly, estoy muy molesta con Alberto, un chico con el que salía, pero que me dejó para iniciar una relación con una muchacha que conoció por internet.

Estoy furiosa porque Alberto y yo nos conocemos desde niños y siempre lo vi como el amor de mi vida. Por cuestiones de estudio nos distanciamos, pero nos volvimos a encontrar gracias a las redes sociales. Me puse en contacto con él e inmediatamente mis sentimientos volvieron como en mi niñez.

Alberto es respetuoso, considerado y muy guapo, por eso me ilusioné con la idea de iniciar una relación. Salimos un tiempo, pero nada formal, como amigos. Yo esperaba que se me declare y comencemos una linda historia de amor. Pero eso nunca pasó.

Él conoció a una chica. Veía en sus redes sociales fotos de ambos en fiestas, reuniones con amigos y hasta de viaje en el caribe, doctora. A mí no me invitó ni a Chincha. Me moría de celos, sentía que lo perdía. Intenté recuperar su atención, tratar de conquistarlo, pero fue en vano. Tiempo después me confesó que era su novia. Yo, muy digna, lo felicité, pero por dentro el corazón se me rompía en mil pedazos.

Hace unos días me enteré de que Alberto conoció a la que ahora es su novia por internet. Doctora, casi me caigo de espaldas. Cómo es posible que haya preferido iniciar una relación con una desconocida en lugar de estar conmigo, que nos conocemos de años.

Estoy molesta, quiero saber ¿qué hice mal?, ¿por qué no se fijó en mí?, ¿qué tiene ella que no tenga yo? Siento que los años me pasan por encima y que cada vez me será más difícil encontrar un buen amor. No quiero quedarme sola.

CONSEJO

Querida Marcela, no trates de buscar explicaciones de por qué Alberto prefirió a esa chica y no a ti. Lo mejor que puedes hacer es alejarte de él, no mirar sus redes sociales. El amor llega cuando menos lo esperas, debes tener la mente y el corazón tranquilos para recibir el amor. No te desesperes ni te compares con la novia de Alberto. Tú eres única y pronto te volverás a enamorar. Suerte.