Hoy te cuento la historia de Andrea, de 31 años, que nos escribe desde Lince.
Señora Moro, llevo dos años con mi pareja y, en general, hemos tenido una relación bastante estable. No somos de discutir mucho, más bien tratamos de llevarnos bien y evitar conflictos innecesarios. Yo siempre he valorado eso, sentir que había tranquilidad entre nosotros
El problema es que, cada vez que algo no le gusta o se incomoda por algo que digo o hago, él simplemente desaparece emocionalmente. No responde mensajes, evita mirarme, y si estamos en el mismo espacio, actúa como si yo no estuviera. No hay gritos, no hay peleas, solo un silencio incómodo que se instala sin aviso.
Me pasó hace poco, por ejemplo, que le hice un comentario que no le cayó bien, sin mala intención. En lugar de decírmelo, dejó de hablarme todo el día. Yo intenté preguntarle qué pasaba, pero solo recibí respuestas cortas o evasivas. Al final terminé sintiéndome culpable sin saber exactamente por qué.
Esto me está desgastando. Siento que tengo que medir cada palabra para no provocar ese distanciamiento. Me genera angustia no saber cuándo va a pasar ni cuánto va a durar.
No sé cómo enfrentar esta situación. Quiero hablarlo, pero temo que lo tome como una crítica y vuelva a cerrarse. ¿Cómo puedo decirle que necesito comunicación clara sin que sienta que lo estoy presionando o atacando?
CONSEJO
Andrea, es bastante natural que te sientas así, porque la falta de comunicación genera mucha inseguridad y desgaste emocional. El silencio como forma de manejar conflictos no resuelve nada. Podrías intentar hablar con él en un momento tranquilo, explicándole cómo te hace sentir su distancia sin culparlo. Si él no logra abrirse, tendrás que evaluar qué es lo mejor para ti a largo plazo. Suerte.