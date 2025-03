Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Armando, de 34 años, quien vive en el distrito de Breña.

Doctora Moro, estoy confundido y molesto por lo que hizo Lupe. Tuvimos una relación casual durante 8 meses, sin compromiso formal, hasta que un día, el 31 de enero, me di cuenta de que me había eliminado de todas sus redes sociales sin darme ninguna explicación.

La última vez que nos vimos, Lupe estuvo muy cariñosa y hasta me sugirió formalizar nuestra relación. Sin embargo, le dije que aún no me sentía listo para eso, y ella aceptó mi decisión con tranquilidad. Después de pasar el día juntos, nos despedimos, y cuando noté que sus ojos estaban llenos de lágrimas, le pregunté si algo andaba mal, pero ella me dijo que todo estaba bien.

A pesar de lo extraño que me pareció, no le di mucha importancia. Era común que dejáramos de hablar durante varios días. Pero esta vez fue diferente. Desde ese día, Lupe no me escribió más, y eso me dejó desconcertado. Yo nunca la lastimé, ni estaba buscando a otras personas. Siempre estuve interesado en ella, pero la idea de una relación seria me genera incomodidad por miedo a la dependencia emocional.

He intentado contactarla de todas las maneras posibles, pero no he tenido éxito. Mis amigos me dicen que Lupe quizá decidió empezar el nuevo año sin mí. Estoy perdido y no sé cómo manejar esta situación. ¿Qué debo hacer?

CONSEJO

Estimado Armando, es importante que reflexiones sobre lo que realmente buscas en una relación. Si bien el comportamiento de Lupe puede haberte desconcertado, debes respetar su decisión. A veces, las personas necesitan espacio y toman decisiones que no nos explican. Lo mejor es aceptar lo que está fuera de tu control y enfocarte en tu bienestar.