Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de María, de 46 años, quien vive en el distrito de San Juan de Miraflores:

María (46 años, San Juan de Miraflores). Siempre creí que mi relación con Juan era sólida. Él me decía que yo era su única flor, que no había nadie más, que era la mujer de su vida. Después de más de 12 años de matrimonio, nunca imaginé que esas palabras fueran vacías. Nos conocimos muy jóvenes, y hemos formado una familia con dos hijos, pero las cosas empezaron a cambiar hace unos meses.

Hace unos meses, Juan comenzó a cambiar. Se volvió más distante, menos cariñoso, como si ya no estuviera tan interesado en nosotros. Al principio pensaba que era por el estrés del trabajo o los problemas que siempre tenemos con los niños, pero una corazonada me decía que algo no estaba bien.

Lo que me dejó desconcertada fue un día, cuando escuché a Juan hablando cariñosamente con una mujer, y lo hacía en un tono muy cercano, casi íntimo. Me di cuenta que estaba escondido en el baño, como si intentara que no lo oyera. Esa misma noche, cuando él se quedó dormido, decidí hacer algo que jamás pensé que haría. Revisé su celular y lo que encontré fue aterrador. No solo había mensajes con varias mujeres, sino también fotos y planes que dejaban claro que no era la única flor en su vida. Era parte de un jardín, con muchas más mujeres a las que aparentemente dedicaba el mismo tipo de cariño que a mí.

Ahora me siento engañada, humillada y confundida. No sé si debo confrontarlo de inmediato o tomarme un tiempo para pensar en cómo seguir. . Doctora Moro, ¿cómo manejo esta situación tan dolorosa?

CONSEJO

Estimada María, lo más importante es que te tomes el tiempo necesario para procesar tus emociones antes de tomar decisiones. La honestidad y la comunicación son clave. Confronta a Juan con calma, sin acusaciones precipitadas, y expresa tus sentimientos. Es vital que escuches tanto tu intuición como tus necesidades emocionales para decidir lo mejor para ti.