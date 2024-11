Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Fernanda de 28 años, de San Martín de Porres:

Doctora Magaly, le escribo con la esperanza de que su consejo pueda ayudarme a salir de un gran dilema sentimental. Hace quince días un fuerte cólico me llevó de emergencia al hospital. Llegué retorcida del dolor y las enfermeras me vieron tan mal que inmediatamente llamaron al doctor que estaba de guardia. En ese momento llegó un joven muy apuesto.

Aunque yo estaba adolorida, no podía dejar de mirar lo guapo que estaba el médico. Tenía una linda sonrisa, ojos color caramelo, cabello castaño, era de contextura delgada y tenía unas hermosas manos con largos dedos.

En ese momento sentí que cupido me flechó. En medio de mi dolor, mientras el doctor me revisaba, aproveché para preguntarle su nombre. Me dijo que se llamaba Walter. Después de hacerme una serie de pruebas, me dio unos calmantes y me indicó sacar cita por consultorio para seguir el tratamiento.

Cuando lo volví a ver en el consultorio, sentí que mi corazón se me iba a salir del pecho. El doctor me reconoció y me atendió con mucha amabilidad. Yo, para seguir en contacto con él le pregunté si atendía de manera particular en alguna clínica, porque no quería esperar tanto para mi próxima cita en el hospital. Él me sonrió y me dio su número de teléfono.

Doctora, creo que a Walter yo también le gusto. Estaba pensando en ser directa con él y decirle que me parece guapo y quisiera conocerlo más. ¿Usted cree que hago bien o soy muy lanzada?

CONSEJO

Querida Fernanda, veo que eres una mujer decidida, que va con todo cuando algo le interesa. Me parece bien que seas directa con el doctor; sin embargo, debes tener presente que es posible que él solo haya querido ser amable contigo y tú estés confundiendo su buen trato con algún interés sentimental y no sea así. Ve paso a paso. Suerte.