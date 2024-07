Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Margarita, de 35 años, que vive en Comas.

Margarita (35 años, Comas). Doctora Magaly, le escribo porque realmente necesito de su sabio consejo. Me gusta un hombre casado. Sé que lo que siento por Gabriel es prohibido, pero realmente no lo puedo evitar. Yo soy una mujer soltera, no tengo hijos y conocí a Gabriel hace un par de meses en el cumpleaños de mi mejor amiga.

Él llegó solo a la reunión y desde el primer momento en que lo vi me atrajo. Conversamos y bailamos toda la noche. A los dos nos gusta la salsa y déjeme decirle que Gabriel baila muy bien. No me quiero imaginar cómo sería en la intimidad, dicen que los hombres que bailan bien son buenos amantes.

Al terminar la reunión él me pidió mi número. Mi mejor amiga, al verme entusiasmada con Gabriel, me dijo que él era casado y que tenía dos hijos pequeños. Eso mató mis ilusiones.

Estaba decidida a olvidarme de Gabriel. Pero al día siguiente me escribió por WhatsApp para preguntarme cómo estaba. Desde ese día no hemos dejado de escribirnos. Incluso nuestros mensajes se están poniendo muy candentes.

Gabriel me ha dicho que yo le gusto. Yo también le he dicho que él me atrae, pero que las cosas entre nosotros no pueden ser porque es un hombre casado. Él me dice que su matrimonio no va bien, que vive con su esposa solo por sus hijos, pero que duermen en cuartos separados. Y quiere que le dé una oportunidad. Yo no sé si creerle, doctora. Los hombres dicen cualquier cosa para llevarnos a la cama. ¿Qué hago?

CONSEJO

Querida Margarita, debes cortar todo tipo de comunicación con Gabriel porque es casado, y aunque te diga que tiene problemas en su matrimonio, al parecer no tiene definida la situación con su esposa. No te involucres porque puedes salir lastimada. Si Gabriel no demuestra que realmente está separado y que quiere algo serio contigo, es mejor que lo olvides. Suerte.