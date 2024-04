Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Mireya, de 33 años, que vive en San Juan de Miraflores:

Señora Moro, le escribo con la intención de que usted me brinde el consejo más adecuado.

Hace un año conocí a Mariano. Ingresó a mi curso de inglés, el cual llevo en un instituto. Desde un inicio nos llevamos bastante bien. Siempre se mostró muy amable conmigo. Poco a poco nos hicimos amigos. Con el tiempo lo fui conociendo más. Descubrí que es un hombre muy trabajador y responsable.

Comenzamos a salir al cine, a los conciertos, a cenar, etc. Me di cuenta que era un hombre muy divertido. Todas las cualidades mencionadas anteriormente hicieron que lo empezara a ver con otros ojos. Sin imaginarmelo, me enamoré de él.

Hace poco tomé valor y le confesé mis sentimientos. Mariano me respondió que se sentía muy halagado, pero que no se sentía en la capacidad de corresponderme debido a su edad. Tiene 61 años. Sí, me enamoré de un sexagenario.

“Soy un hombre viejo, con hijos y con uno que otro problema de salud. ¿Realmente quieres estar conmigo?, ¿estás segura?, ¿yo qué te puedo ofrecer?”.

Le dije que lo que deseaba era compartir mi presente con él y que no era necesario pensar en el futuro aún. No obstante, Mariano de una forma tajante me dijo: “Mireya, entiende, por favor. Tú me gustas, pero no puedo estar con una jovencita. Lo nuestro no tiene futuro”.

Desde entonces dejó de hablarme. Señora Moro, realmente lo quiero. ¿Qué puedo hacer para que me acepte?

CONSEJO

Estimada Mireya, entiendo la situación. Mariano tiene razón, debes considerar el futuro, incluso el presente, ya que él es un hombre vivido, con experiencia, hijos, etc. y a ti todavía te falta vivir mucho. Analiza bien si estás enamorada y cómo sería una eventual relación con él. Tómate un tiempo para ello. Si él está firme en su decisión, respétala. No seas testaruda. Suerte.

