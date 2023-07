Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Óscar (35 años, Surquillo). Señora Moro, le agradezco infinitamente por recibir mi caso. Necesito un consejo para deshacerme de la mala mujer con la que me he metido. Ya sé que me engaña, pero se niega a dejarme y sigue entrando a mi departamento para pretender que nada ha pasado. Estoy harto de sus mentiras, pero ella insiste que sólo son chismes malintencionados.

Mi relación con Alexia ya ha superado los 5 años, vivimos juntos, pero recientemente me han llegado avisos de nuestras amistades sobre una supuesta infidelidad. No una, varias infidelidades. La peor parte de todo es que por las fotos y videos que recibí no me cabe la menor duda de que me traiciona.

Al primer instante en que lo corroboré, la enfrenté sin ningún temor. Le enseñé todas mis evidencias, corté la relación pensando que se iría definitivamente, pero no fue así. Ale me contradijo diciendo que nuestras amistades malintencionadas querían separarnos.

Yo me negué a revertir mi decisión. La eché del departamento que compartíamos con todas sus cosas. Grande fue mi sorpresa cuando al día siguiente la encontré de nuevo en mi casa, con el cuento de que nada había cambiado y que estaba dispuesta a demostrarme que todo era falso.

La volví a echar. He hecho mis denuncias a la policía, pero siempre regresa y no se va hasta que la sacan de mi casa con el serenazgo. Ya no sé qué hacer, doctora. ¿Cómo hago para que entienda que no deseo verla más?

OJO AL CONSEJO

Estimado Óscar, debes proceder legalmente. No permitas que se viole tu espacio personal y, mucho menos, que invada tu domicilio. Cambia el enchape de tu puerta para que no pueda ingresar. Intenta comunicarte con ella por llamada telefónica y dile que no deseas verla más. Explícale que si no se detiene tomarás medidas legales. Mucha suerte.