Hoy te cuento la historia de Alex, de 36 años, que vive en Barranco:

Doctora Moro, espero que se encuentre muy bien y que la historia que le contaré a continuación no le genere risas. En serio, es un tema delicado para mí y, aunque hasta el momento lo he tratado de manejar lo mejor posible, me encuentro muy desanimado, decepcionado y burlado.

Hace seis meses inicié una relación con Marjorie. Ambos estábamos estudiando una maestría y entre trabajos y conversas, nos enamoramos. No es por presumir, pero ella fue la que me empezó a coquetear. Me lanzaba piropos y me decía que si estaba con ella, sería el novio más guapo que haya tenido en su vida.

Yo sé que soy guapo. Amigos y familiares siempre me han dicho que soy atractivo, masculino e imponente. Mido 1.86, tengo cejas pobladas, barba, bonita sonrisa y, además, tengo muchos tatuajes, una característica que, al parecer, es una debilidad para las mujeres.

Pero, a pesar de mi porte y lo educado, inteligente y divertido que soy, descubrí que mi pareja me era infiel. Eso no es lo peor, señora Moro, sino que Marjorie me cambió por un sujeto impresentable, feo y con mal gusto para vestirse. Cuando le increpé a mi chica su engaño, ella me dijo que estaba harta de estar con un egocéntrico como yo, que todo el tiempo la hace sentir menos. Doctora Moro, me siento tan humillado de que me hayan dejado por cualquier cosa. ¿Qué me aconseja para sentirme mejor?

CONSEJO

Estimado Alex, nada justifica una infidelidad, así que no te sientas culpable porque te hayan mentido. Los engaños duelen, así que tienes que tener paciencia para que, poco a poco, vayas superando ese dolor. No obstante, lo que sí te aconsejo es que hagas un autoanálisis e identifiques si eres una persona egocéntrica para que trabajes en ello. Suerte.

