Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Verónica, de 40 años, que nos escribe desde Pueblo Libre.

Doctora Moro, estoy al borde de perder el control por la rabia y el dolor que siento. Jamás imaginé vivir algo así y por eso necesito su consejo, porque siento que sola no puedo más. Mi esposo Martín, con quien llevo cinco años de casada, me ha sido infiel con una chica mucho menor que yo, y aunque tengo pruebas claras, él lo niega con descaro.

Todo esto me ha destrozado por dentro. Las fotos me las envió mi mejor amiga, quien los vio muy cariñosos cerca de un hotel. Pero él insiste en que todo es falso, que las imágenes están editadas y que esa mujer ni siquiera existe. Ese nivel de cinismo me enloquece. Lo único que me ha detenido de reaccionar mal son mis tres hijos, por quienes trato de mantener la calma.

Incluso contraté a un investigador para salir de dudas, pero hasta ahora no ha encontrado nada. Y para colmo, él se victimiza. Me dijo que quiere que nos separemos, pero seguir viviendo juntos, “por los niños y por el dinero”, como si yo fuera la tóxica. En nuestra última discusión me gritó que no aguanta mis celos, que ya no me soporta, pero que no se puede ir.

Lo que más me duele es que ya he perdonado otras cosas en el pasado. No soy ninguna loca, doctora. He intentado mantener mi familia unida porque no tuve eso de niña, y me duele ver que todo se cae a pedazos.

Martín tiene actitudes que me confunden, un día es dulce, al otro distante. Me abraza como si nada pasara, y después ni me mira. Siento que me está usando emocionalmente. ¿Cómo enfrento esta situación?

CONSEJO

Querida Verónica, no estás loca ni exageras. Estás lidiando con una traición y una manipulación emocional que no mereces. No aceptes culpas que no son tuyas. Prioriza tu bienestar y el de tus hijos. Busca apoyo profesional y rodéate de gente que te escuche. No sigas en un lugar que te duele solo por sostener algo que él ya rompió. Suerte.