Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Armando de 41 años de Pueblo Libre:

Doctora Magaly, me siento bastante consternado por la actitud de mi esposa Susana. Hace poco descubrí que me era infiel con un compañero de trabajo, pero lejos de mostrarse arrepentida, me acusó de ser el culpable de su engaño.

Por mi trabajo como ingeniero de minas, siempre he tenido un régimen laboral complicado. Soy consciente que he pasado más tiempo fuera de mi hogar, pero es mi profesión. Además, en mis días de descanso he tratado de darle tiempo de calidad a mi pareja y mis pequeños, y nunca han pasado ninguna necesidad económica.

Lamentablemente, hace poco descubrí que mi mujer me era infiel. Intuía que algo estaba mal. Susana no quería tener relaciones conmigo, se enojaba por todo y la vi demasiada obsesionada con mejorar su apariencia; así que decidí pedir permiso en el trabajo y fingí que me iba a la mina, pero no lo hice y la seguí. Fue entonces cuando la vi meterse con un hombre a un hotel.

Cuando la encaré, el cobarde de su amante se fue corriendo luego que le propinara unos puñetes, pero ella comenzó a gritarme que me engañó porque la tengo descuidada. “Tú eres el culpable de mi infidelidad. Yo no era así, tú me convertiste en esto porque siempre has preferido tu trabajo que a mí”, gritó.

La amo y no quisiera que mi familia se separe. He pensando que tiene razón, quizás no le di el lugar que realmente merecía. ¿Qué hago, doctora Moro?

CONSEJO

Estimado Armando, piensa bien las cosas, perdonar una infidelidad es un tema delicado y, si decides tomar esa decisión, te aconsejo que busquen apoyo psicológico. Por otro lado, una infidelidad no tiene justificación, así que tampoco te sientas merecedor de un engaño, tu pareja está actuando mal. Espero que decidas lo mejor para ti y tus hijos.