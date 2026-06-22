Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Macarena, de 28 años, que nos escribe desde Lince.
Doctora Magaly Moro, le escribo porque necesito de su consejo para no cometer una locura. Me gusta demasiado el técnico que vino a arreglar mi lavadora. Le parecerá un chiste lo que le cuento, pero estoy desesperada.
Vivo sola en mi departamento y conocí a Boris cuando se descompuso mi electrodoméstico. Encontré sus datos por TikTok y me pareció muy guapo desde el primer momento. Cuando fue a mi casa a realizar la reparación me sentí completamente flechada. No sé qué hacer para salir con él.
El hombre es alto y sumamente atractivo, con brazos fuertes que capturaron toda mi atención. Desde ese día no puedo dejar de pensar en él de una forma más íntima.
He comenzado a imaginar hermosos escenarios a su lado donde su cercanía me estremece. Deseo con todo el corazón invitarlo a salir, pero me asaltan las dudas. No sé si está bien dar el primer paso o si sería muy atrevido de mi parte. Tengo miedo de asustarlo o que interprete mal mis intenciones.
Es la primera vez que me pasa algo así con alguien que apenas conozco. Siento que la timidez me paraliza, pero las ganas de volver a verlo son mayores. Necesito que me guíe para saber cómo acercarme sin parecer desesperada. Espero atenta sus palabras para animarme a buscar la felicidad que tanto anhelo.
CONSEJO
Querida Macarena, no tiene nada de malo que quieras tomar la iniciativa; hoy en día las mujeres también podemos dar el primer paso. Intenta contactarlo con una excusa, tal vez agradeciéndole por el servicio o consultando algo sobre el aparato. Deja que la conversación fluya y, si notas apertura, invítalo a tomar un café. La vida es de los que se arriesgan. Suerte.