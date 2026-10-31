Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Olenka de 31 años, que nos escribe desde La Molina
Doctora Magaly Moro, le cuento que me gusta José, quien es mi mejor amigo desde el colegio. Siempre me pareció simpático y, aunque en algunas temporadas de la escuela llegué a sentir algo por él, ahora esos sentimientos han crecido mucho más.
Él y yo hemos tenido pareja, pero jamás me animé a contarle mi secreto. He conocido a sus enamoradas y siempre he sido respetuosa, incluso me alejaba cuando estaba en una relación para evitar que su pareja se sintiera incómoda o pensara que había algo entre nosotros. Ahora, José terminó una relación hace un año y yo llevo dos años soltera.
De cierta manera, nos hacemos compañía, salimos al cine, paseamos y compartimos bastante tiempo juntos. Sin embargo, siento que él solo me ve como una amiga y no sé si tengo alguna oportunidad de conquistar su corazón.
Me da miedo confesarle lo que siento y arruinar una amistad de tantos años. No quisiera perderlo, pero tampoco quiero seguir guardando estos sentimientos sin saber si algún día podrían ser correspondidos.
Él es muy atento en mis cumpleaños, siempre presta atención a los detalles y hasta me regala flores y mis chocolates favoritos.La última vez que salimos me dijo que yo soy “un gran partido” y que “haría feliz a cualquier hombre que estaría conmigo”.
¿Cree que debería preguntarle directamente si alguna vez me ha visto como algo más que una amiga o esperar a que él dé alguna señal? ¿Qué me aconseja doctora?
OJO AL CONSEJO
Querida Olenka, tantos años de amistad pueden ser una bonita base para una relación, pero no garantizan que él sienta lo mismo. No te quedes imaginando lo que podría pasar; busca un momento tranquilo para hablarle con sinceridad. Dile lo que sientes sin presionarlo. Si te corresponde, podrían comenzar una nueva etapa; si no, tendrás la oportunidad de decidir cómo continuar esa amistad.