Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Dora, de 44 años, de Puente Piedra:

Doctora Magaly, le escribo para contarle que estoy pasando por un gran dilema. Tengo un amor imposible, y no sé qué hacer. Soy madre soltera y vivo en Puente Piedra desde que nací, acá tengo muy buenos amigos. Pero hace unos meses llegó al barrio un nuevo vecino. Es un hombre maduro y bastante atractivo.

Desde que vi a Pedro por primera vez me gustó muchísimo. Es padre soltero al igual que yo. Se ve que es un hombre responsable. Todas las mañanas lleva a su hija al colegio. Siempre nos encontramos en el paradero. Su casa está en la misma cuadra que la mía, por eso lo veo casi a diario. Nunca hemos hablado, solo nos saludamos por educación.

Yo creo que él se ha dado cuenta de lo que siento, porque cuando nos vemos me sonríe y me mira de una manera que me pone muy nerviosa. Doctora, no sé qué hacer para entablar una conversación con él. Me gustaría tratarlo más y, quién sabe, poder ser más que amigos. Siento que yo no le soy indiferente.

Dentro de una semana se celebrará un aniversario más de la fundación del barrio. Como todos los años, los vecinos hemos organizado una fiesta. Habrá comida y baile con orquesta en vivo. Creo que es una buena oportunidad para acercarme a Pedro y, tal vez, entablar una amistad para luego iniciar una relación de pareja.

¿Usted cree que me estoy dejando llevar por esta ilusión como si fuera una quinceañera?

CONSEJO

Querida Dora, por lo que me cuentas puedo deducir que estás bastante interesada en tu vecino. No hay nada de malo con eso, pero asegúrate de ser correspondida. Empieza por tratarlo más, puedes aprovechar esa fiesta para ser amigos. Solo ten paciencia y no trates de correr con tus emociones. Toma las cosas con calma y solo el tiempo te dirá si Pedro te corresponde. Suerte.