Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Lucía, de 25 años, de Pueblo Libre:

Doctora Magaly Moro, le escribo con la esperanza de que pueda aconsejarme. Conocí a Juan Luis en la universidad y desde la primera vez que lo vi me pareció un chico muy guapo. Sus hermosos ojos verdes me cautivaron.

Él es tímido, así que fui yo la que dio el primer paso para conocernos y hacernos amigos. Yo soy una chica extrovertida y amiguera, así que no me resultó complicado captar su atención. Además, considero que soy guapa, así que estaba segura de que lograría enamorarlo.

Poco a poco nos hicimos inseparables. Juan Luis, además de guapo, es muy inteligente y todas las chicas en la facultad querían salir con él, pero yo las ahuyentaba.

Después de varios meses de amistad, yo esperaba que me diga para ser enamorados; pero su timidez no lo dejaba. Así que tomé la iniciativa y le declaré mis sentimientos.

Tal como lo imaginé, Juan Luis me dijo que yo también le gustaba. Fui la mujer más feliz del mundo. Tocaba darnos nuestro primer beso. Yo había soñado muchas veces cómo sería besar a Juan Luis. Lo imaginaba tierno y apasionado, pero la realidad fue totalmente distinta.

Juan Luis terminó lastimándome los labios con sus dientes. Pensé que habría sido producto de los nervios del momento, así que traté de besarlo yo, con suavidad, pero él se aceleraba y terminó babeándome la cara. Fue una mala experiencia.

Con el paso de los días pensé que la situación mejoraría, pero no fue así, doctora, Juan Luis no sabe besar y no sé cómo decirle para que mejore. Realmente me gusta y no quiero herir su autoestima, ¿qué hago?

CONSEJO

Querida Lucía, recuerda que nadie nace sabiendo y que la práctica hace al maestro. Habla de la situación con Juan Luis, pero hazlo con delicadeza, sin herir sus sentimientos. Dile cómo te gustaría que te besara y enséñale a hacerlo. Si realmente te gusta y estás enamorada de él, debes tener paciencia. Con el tiempo y tus enseñanzas seguro que mejorará. Suerte.