Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Sandra, de 35 años, que vive en San Martín de Porres:

Estimada doctora Magaly Moro, quiero comentarle que estoy perdidamente enamorada de Jorge Fossati, el técnico de la selección.

Déjeme decirle que los viejitos como el “Nono” son mi debilidad. Aunque a muchas mujeres les parecerá una locura, a mí me resulta atractivo un hombre maduro y con experiencia. Todas mis parejas siempre han sido mayores que yo. Mi última relación fue con un hombre de 65 años cuando yo tenía 30, estuvimos juntos dos años, pero terminamos porque él quería casarse y yo aún no estaba preparada.

Ahora que se vienen los partidos de la Copa América, estoy pendiente de todo lo que hace y dice Fossati. Me encanta su seriedad, la fuerza con la que dirige a la Bicolor y su cabello blanco me aloca. Aunque me muero por conocerlo, debo confesar que no me he atrevido a buscarlo. Sé que él es un hombre casado y eso se respeta, doctora. Pero que él tenga un feliz matrimonio no impide que yo lo admire como técnico y como hombre.

Espero algún día conocer a alguien que se parezca a él, para ahora sí dar el paso definitivo y casarme por todas las de la ley. No me importa que mis amigas me digan que soy una “asalta asilos” o que con el tiempo en lugar de un esposo tendré un abuelito que cuidar. Yo prefiero a los hombres maduros porque ya saben lo que quieren, no están con dudas o inseguridades y en la intimidad me gusta aprender de su experiencia. Espero que mi anhelo se cumpla.

CONSEJO

Querida Sandra, como se dice, para el amor no hay edad. Así que no hagas caso a los comentarios de quienes te critican por enamorarte de un hombre mayor. Al final, es tu vida y tú sabes lo que es mejor para ti. En cuanto a Fossati, te diré que lo que realmente sientes por él es solo admiración, pues es un hombre casado. Ojalá algún día puedas conocerlo. Suerte.