Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Graciela, de 39 años, que nos escribe desde Salamanca.
Doctora Magaly Moro, le escribo estas líneas con un nudo en la garganta porque desde hace más de un año vivo una situación que me está desgastando emocionalmente. Mi pareja, Roberto, cuando toma unas copas de más empieza a hablar de su expareja y dice cosas que me hacen sentir que nunca ocuparé un lugar importante en su vida.
Las primeras veces terminábamos en fuertes discusiones. Él siempre me pedía perdón al día siguiente y me juraba que no recordaba lo que había dicho. Con el tiempo entendí que era verdad, pero eso no ha evitado que me duela escuchar cómo habla de Ana cuando está bajo los efectos del alcohol.
Lo más confuso es que Roberto es un hombre cariñoso, atento y detallista conmigo. Me trata muy bien y sé que me quiere, pero cuando bebe parece aparecer una parte de él que todavía siente culpa por la relación que tuvo antes. No es borracho, pero si tiene “cabeza de pollo”, así que apenas toma un par de tragos se embriaga. Incluso dejó de tomar durante un tiempo para evitar lastimarme.
Sin embargo, cuando vuelve a beber ocurre lo mismo. Empieza a hablar de Ana, dice que nunca conoció a una mujer con un corazón tan grande como el de ella y esas palabras se quedan en mi cabeza durante días. Yo no quiero competir con un recuerdo ni sentir que soy una segunda opción. ¿Debería pedirle que busque ayuda para controlar esta situación? ¿Qué hago, doctora?
CONSEJO
Querida Graciela, es comprensible que te duela escuchar esas palabras. El alcohol puede soltar emociones, pero no debería convertirse en una excusa para repetir conductas que afectan la relación. Más que competir con su pasado, observa si él está dispuesto a superar este problema y cuidar el vínculo que tiene contigo. Es importante que pongas límites para proteger tu bienestar.